Ai, heel slecht nieuws voor City en KDB net voor Champions League-match

Rode Duivel Kevin De Bruyne en de Spaanse international Aymeric Laporte waren dinsdagochtend opvallende afwezigen tijdens de open training van Manchester City in aanloop naar het Champions League-duel tegen RB Leipzig.

KDB is deze namiddag ook niet mee op het vliegtuig gestapt richting Leipzig. De Engelse kampioenen spelen woensdag in Duitsland hun heenwedstrijd in de achtste finales. De Bruyne zal dus niet in actie komen, net als Laporte.

Het duo speelde afgelopen zaterdag wel mee tegen Nottingham Forest. De Bruyne werd kort voor het einde naar de kant gehaald, Laporte maakte de match vol. City geraakte toen niet verder dan een 1-1 gelijkspel.