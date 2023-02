OFFICIEEL: Beerschot troeft Ajax, Anderlecht én Club Brugge af in strijd om Belgisch toptalent

Beerschot VA heeft een heel belangrijke overwinning gepakt met het oog op de toekomst. De paarshemden hielden enkele topclubs af in de strijd om een waardevolle handtekening.

Emile Doucouré heeft zijn krabbel gezet onder een eerste profcontract. Beerschot VA sloot een overeenkomst met de vijftienjarige doelman tot medio 2025. Er is een optie op een extra jaargang in de deal vervat.

Het jonge talent is een vaste waarde bij de Jonge Duivels U16 en een diamant in de jeugdwerking van de Mannekens. En dat is enkele topclubs niet ontgaan. Er was immers interesse genoeg.

Jeugdspeler Emile Doucouré tekent een profcontract bij Beerschot. De 15-jarige doelman ligt onder contract tot medio 2025 met een optie op een extra seizoen. ✍



Gazet van Antwerpen weet dat AFC Ajax, RSC Anderlecht en Club Brugge pogingen hebben gedaan om Doucouré te verleiden. Uiteindelijk trekt Beerschot aan het langste eind.

"Ik ben heel blij met mijn eerste contract", aldus de jonge goalie. "Wat de doorslag heeft gegeven om bij Beerschot te tekenen? Ik krijg hier de kans om mee te trainen met het eerste elftal. En natuurlijk voel ik me hier gewoon heel goed."