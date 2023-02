'Belgisch bondscoach Domenico Tedesco stond ook op het verlanglijstje van een andere WK-ganger'

Roberto Martinez nam na zes jaar afscheid als bondscoach van de Rode Duivels en als technisch directeur bij de voetbalbond. De zoektocht naar zijn opvolgers duurde lang, maar Franky Vercauteren en Domenico Tedesco volgenden de Spanjaard op.

Tedesco zat na zijn ontslag bij Leizpig begin september en werd door nog een ander land gevolgd dat sinds het WK in Qatar zonder bondscoach zit. Iran zou namelijk ook aan Tedesco gedacht hebben.

Volgens de Iraanse sportjournalist Hatam Shiralizadeh is de Iraanse bond na het ontslag van de Portugees Carlos Queiroz, nu bondscoach bij Qatar, op weer op zoek naar buitenlandse bondscoach.

Iran kreeg op het WK een 6-2 om de oren tegen Engeland, won met 0-2 van Wales en verloor met 1-0 van de VS. Iran werd derde in zijn groep en nam nadien afscheid van Queiroz.

1/2) Iran's Football Federation are working to find Carlos Queiroz's successor to lead #TeamMelli in the 2023 Asian Cup. The priority is to hire a foreign coach, so they have recently held talks with several Italian coaches, including Domenico Tedesco, who became Belgium's coach. pic.twitter.com/sja1TqHsMX