Tedesco komt met leuke anekdote: "Ik zeg niet dat mijn spelers twee uur aan tafel moeten zitten, maar..."

Nieuwe bazen, nieuwe wetten. De komst van Domenico Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels zal ongetwijfeld veranderingen met zich meebrengen. Zo zal de Duitser zijn Italiaanse roots vooral tijdens etenstijd naar boven laten brengen.

“Discpline is belangrijk voor mij”, aldus de Italiaanse Duitser in Het Laatste Nieuws. “Ik wil dat iedereen zich goed voelt in de groep en net daarom heb je bepaalde regels nodig. Ik herinner me nog zo’n lunchkwestie bij een Duitse club.”

Domenico Tedesco grabbelt gretig in zijn verhalenarchief. “Ik herinner me dat iedereen er op tijd was om te eten. Maar tien minuten later waren alle tafels alweer leeg. In het zuiden van Italië beginnen de mensen om twaalf uur te lunchen en eindigen ze pas om vier uur.” (lacht)

Ik vind het belangrijk dat de groep van zo'n momenten kan genieten

“Ik wil niet zeggen dat iedereen twee uur aan tafel moet blijven zitten”, besluit Tedesco. “Maar ik vind het belangrijk dat de groep van zo’n momenten kan genieten. Wel, op het einde van alle clubs waar ik al heb gewerkt zaten de spelers na het eten nog een koffie of thee te drinken.”