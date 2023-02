Ex-international maakt Virgil van Dijk helemaal af na desastreuze CL-avond

Het kan snel keren in voetbal. Een jaar geleden werd Virgil van Dijk nog geprezen als misschien wel de beste verdediger in de wereld. Maar na de nederlaag tegen Real Madrid moet ook hij de nodige kritiek slikken.

Liverpool kwam 2-0 voor tegen Real, maar daarna was de Koninklijke vloedgolf niet meer tegen te houden. "Ik heb nog nooit een team naar Anfield zien komen, op een Europese avond die ik me kan herinneren, en Liverpool zo zien vernietigen", aldus Jamie Carrager bij CBS Sports. "

"Dat was belabberd van Liverpool, beschamend, we hebben het hele seizoen excuses voor ze gemaakt. We hebben gezegd waarom ze het niet zo goed doen als in vorige seizoenen, maar dat was een schande in die tweede helft."

Carragher, zelf ooit verdediger, was vooral kritisch voor de defensie. "Deze Liverpool-verdediging, waarvan ons al jaren verteld wordt dat ze de beste spelers ter wereld hebben, kan het niet aan. Jarenlang hadden ze een front van zes voor zich die harder en slimmer werkten dan elk ander team in het voetbal, maar nu ze weg zijn, zijn ze absoluut uit elkaar gevallen."

En vooral Virgil van Dijk kreeg een veeg uit de pan. "Wat me aan het lachen maakt is dat Virgil van Dijk een paar maanden geleden zei dat ik niet in hun achterste vier zou komen - ik denk dat ik zijn plaats op dit moment zou innemen."