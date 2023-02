De Ketelaere kan niet alleen op Spaanse interesse rekenen: 'Twee Engelse traditieclubs willen Rode Duivel huren van Milan'

Het avontuur van Charles De Ketelaere Bij AC Milan loopt vooralsnog niet zoals verhoopt. Al blijft zijn naam wel héél populair op de geruchtenmolen.

Gisteren schreven we al - of beter gezegd: wilden we jullie niet onthouden - dat Real Madrid een opportuniteit ziet in Charles De Ketelaere. Al denken we niet dat zo’n transfer er ook door zal komen.

Volgens de Engelse media staat De Ketelaere ondertussen op het verlanglijstje van Brighton & Hove Albion en Leicester City. Beide Engelse clubs lijken vooral geïnteresseerd in een huurtransfer, al dan niet met aankoopoptie.

Goede zaak voor alle partijen?

Zo'n huurdeal zou wel eens een ideale oplossing kunnen zijn voor de patstelling waarin CDK momenteel zit. De Rode Duivel krijgt de kans om andere lucht op te snuiven, terwijl Milan een betere speler kan terugkrijgen.