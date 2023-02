Al met de volgende transferperiode bezig: 'Anderlecht volgt broodnodige linksback'

Anderlecht is al met de volgende transferperiode bezig. Volgens Azerbeidzjaanse bronnen volgens ze een linksback.

Bij Qarabag speelt ene Elvin Cafarquliyev. Dat is een 22-jarige offensieve linksback. Ook was hij al 8 keer international voor Azerbeidzjan. Zijn waarde wordt op 600 000 euro geschat.

De linksbackpositie vormt al het hele seizoen een probleem voor Anderlecht. Afgelopen wintermercato plukten ze daarom Harry Toffolo bij Nottingham Forest weg, maar die transfer ging in laatste instantie toch niet door. Nottingham wou Toffolo toch behouden. Anderlecht diende daarvoor een klacht bij de FIFA in. Die zaak is nog steeds lopende.

Zo richt Anderlecht dus zijn pijlen op Cafarquliyev. Hij is donderdagavond tegen Gent in de Ghelamco Arena te zien. Er zal wellicht een scout van Anderlecht speciaal voor de linksback van Qarabag in de tribune zitten.