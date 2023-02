Ondanks de slechte uitgangssituatie is Hein Vanhaezebrouck tegen Qarabag toch optimistisch: "Hetzelfde zoals tegen OHL doen"

AA Gent speelt de terugwedstrijd in de Conference League tegen Qarabag. Ze moeten een 1-0-achterstand ophalen.

Het resultaat van de heenwedstrijd tegen Qarabag was niet zo goed. AA Gent verloor met het kleinste verschil en moet thuis dus vol aan de bak om de 1/8-finales te bereiken.

Toch is trainer Hein Vanhaezebrouck optimistisch. "We hebben nog steeds kans in de terugmatch", vertelde hij op de persconferentie. "De wedstrijd van zondag tegen OH Leuven is daarvoor het perfecte voorbeeld. Na een moeilijke 1e helft kwamen na de rust opnieuw boven water en uiteindelijk wonnen we de wedstrijd met 2 doelpunten verschil."

Gent won tegen OHL uiteindelijk met 2-0. Tegen Qarabag wil Vanhaezebrouck hetzelfde doen: "Als we dat kunnen, is de buit binnen."