Puzzelen voor Deila? Na Dussenne nog een verdediger die trip naar Anderlecht niet maakt

Zondag staat de Clasico tussen Standard en Anderlecht op het programma. Bij de Rouches zal dat zonder een aantal spelers moeten gaan gebeuren.

Noé Dussenne is er sowieso al niet bij tegen Anderlecht, want hij pakte op bezoek bij Union SG zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

En er is nog meer slecht nieuws voor Standard, want met Ibe Hautekiet is er nog een speler die niet naar het Lotto Park zal trekken voor de verplaatsing naar Anderlecht.

Twee weken out

Zondagmiddag zal hij in de Clasico al zeker niet aantreden, want hij sukkelt klaarblijkelijk met een kleine blessure.

Op de training woensdag heeft de speler die overkwam van Club NXT zich bij een trap van Donnum geblesseerd. Hij zou tot twee weken buiten strijd zijn.