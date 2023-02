Romelu Lukaku topschutter aller tijden: "Zie hoe ik in vorm ben"

Internazionale won op de valreep van Porto. Met dank aan Romelu Lukaku, die de score opende in het slot van de wedstrijd.

Een zucht van opluchting ging door het stadion toen Romelu Lukaku de 1-0 wist te scoren, meteen ook de eindstand.

Voor de Rode Duivel was het de tweede keer dat hij scoorde op een paar dagen. En dus was ook hij tevreden.

In vorm

"Ik ben heel blij voor de ploeg. We hebben een moeilijke wedstrijd gewonnen en hebben nog plek om te verbeteren", aldus Big Rom bij Sky Italia.

"De volgende ronde? Ik durft nog niets zeggen, want er wacht ons wel een belangrijke en moeilijke wedstrijd in Portugal. Mijn conditie? Kijk hoe ik in vorm ben ..."

Voor Lukaku was het bovendien zijn 17e goal in de Champions League. Daarmee is hij ook meteen topschutter aller tijden - Dries Mertens staat voorlopig op 16.