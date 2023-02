Titelpretendent ziet jonge aanvaller nog vertrekken naar het buitenland

De strijd om promotie zal nog pittig worden de komende maanden. Een speler zal alvast zijn steentje niet meer kunnen bijdragen.

Beveren is samen met RWDM en Beerschot een van de drie teams die een serieuze kans lijkt te maken op promotie.

En dus is het alle hens aan dek voor alle teams aan de top in 1B - of de Challenger Pro League zo u wil natuurlijk.

Amerika

Bij Beveren hebben ze alvast nog een overbodige aanvaller laten gaan, want Moses Nyeman speelt niet meer voor de Waaslanders.

De 19-jarige Amerikaanse overbodige aanvaller tekende een overeenkomst op huurbais bij Real Salt Lake en keert zo (voor even) terug naar zijn eigen land. Nyeman kwam pas afgelopen zomer over van DC United.