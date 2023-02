Brugse politie krijgt nog meer werk met hooligans: "Ze zullen dat graag horen"

De Brugse politie heeft zorgen. Ook bij Cercle Brugge hebben ze nu risicosupporters. Dat werd vorige zondag duidelijk toen er tijdens de stadsderby een café kort en klein werd geslagen na confrontaties tussen beide harde kernen.

Bij de politie laten ze de naam van de Cheeky Green Boys vallen. "Ze zullen dat graag horen, want dat geeft hen blijkbaar prestige, maar ze zorgen wel voor de toename van het geweld en ze doen Cercle zijn imago van vriendelijke en familiale club verliezen”, aldus politiechef Dirk Vannuffel in Het Nieuwsblad.

Het maakt dat de politie in Brugge nog waakzamer zal moeten zijn. “Wat de incidenten van zondag betreft: onze voetbalcel is volop bezig met het in kaart brengen van wat er precies is gebeurd”, aldus woordvoerder Lien Depoorter van de Brugse politie. "We zitten nu blijkbaar aan beide kanten met risicosupporters. Wij moeten vermenging van die zogenaamde ultra’s wel proberen tegen te gaan."