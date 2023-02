CEO Standard komt met slecht nieuws in verband met licentie voor de Rouches

Standard zit al enkele jaren in financiële problemen. Ondanks de overname door 777 Partners zijn de problemen nog niet van de baan.

Standard doet momenteel nog altijd mee voor een plek bij de eerste vier. Vooral coach Deila heeft dus zowat alles uit de spelersgroep van Standard. Dat is op zich al een half mirakel want aanwinsten kwamen er de voorbije transferperiodes amper bij.

Sterkhouders Amallah en Raskin vertrokken zelfs in januari. Maar het geld dat Standard voor die spelers kreeg zal waarschijnlijk niet gebruikt worden om nieuwe spelers aan te trekken.

Licentieproblemen?

"Het zal ons wel toelaten om binnen het budget te blijven dat we voor dit seizoen uitgetekend hadden, want Standard zal nog geld verliezen. Miljoenen zelfs. Hoeveel precies is moeilijk te zeggen. We gaan proberen om het verlies van vorig seizoen te halveren, dat zou al mooi zijn", zegt CEO Pierre Locht bij Sudpresse.

Standard was vorig jaar bij slechtste leerlingen van België wat de financiële situatie betrof, het maakte zo'n 20 miljoen euro verlies. Ook voor de licentie verwacht Locht nog problemen. "We zullen onze licentie misschien niet meteen in eerste zit krijgen. Maar we zullen hem uiteindelijk wel krijgen."