Ex-trainer neemt het op voor Vanaken en ziet wat ploegen doen om hem uit zijn spel te halen

U moet er de sociale media maar eens bijhalen tijdens matchen van Club Brugge. Als het niet draait, wordt er veelal met de vinger gewezen naar Hans Vanaken. Opmerkelijk, gezien zijn staat van dienst en weeral sterke statistieken.

In de competitie heeft de draaischijf van Club al 8 goals en 4 assists. Maar hij krijgt tegenwoordig elke match een mannetje opgeplakt dat hem quasi tot in het toilet volgt. Ook tegen Cercle Brugge was dat het geval.

"Elke speler heeft het daar moeilijk mee", zegt zijn ex-coach Ivan Leko in HLN. "Het is niet onlogisch dat steeds meer ploegen daarvoor kiezen tegen Club - het zegt ook iets over het belang van Vanaken. Is het dan de fout van Vanaken dat het niet goed draait?"

Leko ziet dat er te streng geoordeeld wordt over Vanaken. "Met zijn cijfers, met zijn prestaties. Hij is belangrijk voor Club, is een Rode Duivel. Jullie mogen niet vergeten dat elke ploeg én elke speler al eens door een mindere periode gaat."