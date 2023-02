Is de stevige kritiek op hem terecht of verandert het narratief te snel? Club Brugge-coach geeft zelf zijn antwoord

Het loopt niet vlot bij Club Brugge en dan komt er uiteraard kritiek op de coach. Is die ook terecht? Op zijn persconferentie kreeg Scott Parker er enkele vragen over.

"We zitten in een moeilijke periode. Dat valt niet te ontkennen. Heel de organisatie rond Club verlangt naar die eerstvolgende zege. Ik doe mijn job, ik zie de problemen, ik zie de progressie in bepaalde aspecten. Ik begrijp dat mensen uit de buitenwereld dat misschien niet zien. Ik zie dagelijks waar we beter in moeten worden. Er zijn ook elementen waar we beter we wel degelijk vooruitgang mee boeken", analyseert Parker de situatie.

Had hij graag een signaal van steun gekregen vanwege het bestuur? "Niet echt. We hebben wel de volledige steun nodig van iedereen in de club om te begrijpen in welke situatie we zitten. De spelers moeten begrijpen hoe we een resultaat kunnen spelen en dan moeten we vooruit kijken."

Lawaai

De kritiek op zijn eigen persoon, ligt hij daar wakker van? "Ik kan alles controleren in de periode dat de spelers op de club zijn en dat is het. Al het andere is gewoon veel lawaai. Ik lees nooit kranten, in Engeland ook niet. Kritiek zal er altijd zijn, of je nu trainer bent of speler. De journalisten zullen ons beoordelen op resultaat."

Scott Parker geeft aan dat hij dat zelf heel anders bekijkt. "Als we gewonnen hadden van Anderlecht, hadden we veel lovende commentaren gekregen. We speelden gelijk en dan is dat narratief heel anders. In het voorbije weekend waren we erg matig, die prestatie kun je niet verdedigen. Ik kan wel naar andere elementen kijken."