Recordseizoen op komst voor Belgische ploegen in Europa!

Anderlecht en Gent hebben gedaan wat ze moesten doen: ze wonnen en plaatsten zich tevens voor de volgende ronde van de Conference League. Daarmee hebben ze ons boerejaar voor de UEFA-coëfficiënt nog wat opgekrikt.

Voor elk van de zeges kreeg België 0.400 punten bij op de UEFA-coëfficiënt. Dat betekent dat we verder afstand nemen van Schotland. Nog belangrijker: er zitten nog vier teams in de Europese competities én... zowel Oostenrijk als Servië hebben na gisterenavond geen deelnemers meer in Europa.

Dat betekent dat we nog verder kunnen uitlopen en dat plaats 8 - met rechtstreekse deelnemer aan de CL - al zo goed als vast staat. De Belgische ploegen verzamelden dit seizoen al 11.400 punten en zijn zo goed op weg naar een recordseizoen. Da's geweldig nieuws...

We staan met 4 🇧🇪 ploegen in de 1/8ste finales van de 🇪🇺 competities. Dat is uiteraard schitterend nieuws voor onze coëfficiënt



🏆 We zitten dit seizoen al aan 11.400 punten en zijn op recordjacht! February 24, 2023

🤞 Spannend is het vanavond wel! Ook AA Gent 🇧🇪 wint en pakt 0.400 punten, maar penalty's moeten beslissen over volgende ronde #GNTQAR #ANDLUD



Nieuwe stand

↘️

7 🇵🇹 54.716 (+ 0.500)

8 🇧🇪 39.400 (+ 0.800)

9 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 36.400

10 🇦🇹 34.000 (uitgeschakeld 🥳)

11 🇷🇸 32.375 (uitgeschakeld 🥳) — De Belgische coëfficiënt (@Coefficient_BE) February 23, 2023