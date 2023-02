Na de penaltyreeks opnieuw ferme uitdaging: Anderlecht treft ploeg uit La Liga, Gent het team dat Antwerp uitschakelde

Anderlecht en Gent hebben zich allebei via een penaltyreeks een ronde verder geknokt in de Conference League. Hun volgende uitdaging in deze Europese competitie ligt nu ook vast.

Er is inmiddels ook geloot voor de achtste finales van de Conference League. Anderlecht gaat het daarin opnemen tegen Villarreal, de nummer 9 uit La Liga. Gent zal dan weer proberen om het Turkse Başakşehir de baas te kunnen. Revanche Het zal niet voor het eerst dit seizoen zijn dat een Belgisch team uitkomt tegen Başakşehir. Begin dit seizoen troefden de Turken Antwerp reeds af in de play-offs voor de Conference League. In Istanboel werd het 1-1, op de Bosuil 1-3. Aan Gent om voor een revanche namens het Belgische voetbal te zorgen. Anderlecht kan zich dan weer meten met een opponent uit één van de topcompetities in Europa. Het was dus geen Lazio of West Ham dat voor de Belgische ploegen als tegenstander uit de trommel kwam. Ontdek hieronder alle achtste finales in de Conference League: AEK Larnaca - West Ham United Fiorentina - Sivasspor Lazio - AZ Alkmaar Lech Poznan - Djurgården FC Basel - Slovan Bratislava Sheriff - OGC Nice Anderlecht - Villarreal Gent - Başakşehir