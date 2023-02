STVV-trainer Hollerbach nog weinig ambitieus dit seizoen: "Dat moeten we durven benoemen"

STVV staat op dit moment op plek tien in het klassement. De ploeg van coach Hollerbach staat slechts op één puntje van de top acht, maar dat is niet realistisch vindt de Duitser.

STVV is aan een degelijk seizoen bezig waarbij het een hele tijd in de top acht stond. Maar de laatste weken pakte het slechts 5 op 18 en verdween het uit de top acht. Coach Hollerbach vindt dat eigenlijk maar niet meer dan normaal.

Ook al heeft STVV nog uitzicht op de top acht en een plekje in de Europe play-off, de Duitser gelooft er niet meer in. "Mensen mogen niet vergeten dat STVV in het verleden altijd naar onder heeft moeten kijken. Wat we dit seizoen al hebben neergezet met deze groep is fantastisch", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Kwaliteit in kern is gedaald

Een plek bij de eerste acht is niet realistisch met de kern die Hollerbach op dit moment heeft. Die kern is klein en met onder meer Brüls en Al-Dakhil vertrokken ook nog eens de beste spelers. En die tillen het niveau op training ook omhoog.

"Kwaliteit op training is ook belangrijk als je in de wedstrijden een hoog niveau wil halen. De kwaliteit in de kern is erop achteruitgegaan, dat moeten we durven benoemen", zegt Hollerbach nog. De Duitser verwijt zijn ploeg wel niets aan inzet en mentaliteit.