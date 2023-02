Arnaud Bodart leeft vol vertrouwen naar de Clasico toe: "Dit keer willen we graag winnen en Ik hoop dat de wedstrijd kan worden uitgespeeld"

Arnaud Bodart kent een sterk seizoen met Standard. Anderlecht heeft zijn vorm teruggevonden, maar Bodart wil met Standard gewoon de drie punten pakken in Anderlecht.

In de heenwedstrijd won Standard van Anderlecht. Dit eerst met 3-1, maar omdat de fans van Anderlecht ervoor zorgde dat de wedstrijd niet meer kon verdergezet worden, werd het een 5-0 overwinning voor de 'Rouches'. Het Anderlecht van toen is niet meer hetzelfde als dit van vandaag. Dit beseft Bodart ook.

"Anderlecht heeft een ander gezicht gekregen. De Brusselaars zijn terug in vorm. Ik verwacht dan ook een moeilijke wedstrijd. Ook al heeft Anderlecht donderdagavond zijn toevlucht moeten nemen tot verlengingen en strafschoppen tegen Ludogorets, de kwalificatie zal zeker de vermoeidheid hebben verlicht. Het is dan ook een nieuwe energieke ploeg met het volste vertrouwen dat we zondag tegemoet gaan", aldus Bodart die op zijn houde is.

Ondertussen is het al 5 jaar geleden dat Standard nog kon winnen op het veld van Anderlecht. Bodart en Standard zijn er klaar voor op deze negatieve reeks te beëindigen. "We hebben dit seizoen verschillende reeksen beëindigd en we zijn niet van plan om daar te stoppen. Nu hebben we Anderlecht verslagen op Sclessin, dat is waar, maar de wedstrijd kon helaas niet tot het einde doorgaan. Dit keer willen we graag winnen en Ik hoop dat de wedstrijd kan worden uitgespeeld.

"Ik kan niet wachten tot zondag en om deze Clásico te spelen. Daar voetballen we voor, naar wedstrijden als deze, met dit soort sfeer en deze adrenaline die ons een boost geeft op het veld. Ik ben ervan overtuigd dat we een goede prestatie zullen leveren in Anderlecht", sluit Bodart af.

Vreest u geen overdaad aan euforie na de overwinning in de Unie?

"Nee. In ieder geval voorlopig niet. Ik voel dat het hele team 100% gefocust en betrokken is voor deze Clásico. Nu zullen we zien dat bij de autopsie zondag maar na de Union deze wedstrijd in Anderlecht komt. euforie mag zijn, maar je moet wel wat zelfvertrouwen uitstralen en met goede bedoelingen, een goede mentaliteit naar buiten gaan en vrij spelen."