Lierse en Jens Teunckens komen met goed nieuws naar buiten

Vlak voor de start van de Promotion Play-Offs in de Challenger Pro League komen Lierse en Jens Teunckens met goed nieuws naar buiten.

Momenteel is de doelman nog herstellend van een knieblessure, maar dit weerhoudt beide partijen niet om langer met elkaar door te gaan. Beide partijen maakten bekend dat het contract van de voormalige doelman van de beloften van de Rode Duivels is verlengd voor twee seizoenen.

De 25-jarige doelman is een jeugdproduct van Club Brugge en naar AEK Larnaca in Cyprus via RKC Waalwijk in Nederland kwam hij bij Lierse terecht. Daar zal hij nu nog onder contract blijven tot medio 2025. Twaalf maal stond hij daar al onder de lat en daarin kon hij vijfmaal de netten schoonhouden.