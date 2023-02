Edward Still lovend voor wedstrijdleiding, ondanks flagrante fout van ref bij tegengoal

KAS Eupen pakte een puntje tegen Cercle Brugge en dat was gezien de omstandigheden een succes. Toch zat er veel meer in voor de mannen van Edward Still.

Edward Still doet het niet slecht met KAS Eupen. Zijn tactiek om zelfs met tien man met twee spitsen te blijven spelen sloeg wel degelijk aan, ondanks de rode kaart na een kwartier. Still had na de match lovende woorden voor de wedstrijdleiding, ondanks een flagrante fout. “De ref was niet te beroerd om toe te geven dat hij en zijn team in de fout gingen bij het tweede doelpunt van Cercle”, klinkt het bij Still aan Het Laatste Nieuws. Deman stond immers op het veld toen hij de bal ingooide. “Spelers maken fouten, coaches maken fouten, dus moeten wij kunnen aanvaarden dat referees die ook maken”, zei hij nog.