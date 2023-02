Muslic zoekt naar uitleg na gelijkspel in Eupen: "Misschien heeft het daarmee te maken"

Cercle Brugge kwam met een gelijkspel goed weg bij KAS Eupen. Vandaag staat er echter nog meer op het spel.

Cercle Brugge had op een driepunter in Eupen gerekend. Zeker als je 75 minuten lang tegen tien man moet spelen. Groenzwart kwam zelfs nog goed weg in de slotminuten.

Vandaag staat de achtste plek in het klassement op het spel. Als Anderlecht wint van Standard, dan komen zij op die plek terecht. “Voor de eerste keer in vele weken, zelfs maanden, waren mijn jongens hier niet op de afspraak”, zegt trainer Miron Muslic na afloop van de partij. “Dat kan gebeuren, we blijven het jongste team van de reeks.”

Voor Muslic is het mogelijk de weerslag van een sterke derby tegen Club Brugge. “Ik heb mijn spelers meteen na de match duidelijk gemaakt dat we beter hadden moeten doen. Zeker als je vijf kwartier lang in een overtalsituatie staat.”