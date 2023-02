Olivier Deschacht weigert vraag te beantwoorden over Anderlecht: "Mogen we niet doen"

Anderlecht staat vandaag oog in oog met Standard voor een prestigeslag, maar ook voor het klassement is het een belangrijke partij.

Olivier Deschacht blijft een groot supporter van zijn ex-club. Hij weigert zelfs te antwoorden op de vraag of Anderlecht in de top acht zal eindigen.

“Als jullie me vragen of Anderlecht Play-off 2 haalt, dan weiger ik daarop te antwoorden. Het is een vraag die we nooit zouden mogen stellen over Anderlecht”, is hij heel duidelijk bij Het Nieuwsblad.

Winnen van Standard is een absolute must. “Oké, ze pakten telkens drie punten tegen Seraing, Oostende én STVV, maar moeten we daar al blij mee zijn? In mijn tijd stonden de supporters je op te wachten aan je auto als je tegen dat soort teams maar met 1-0 won.”