Opsteker en tegenvaller in selectie van RSC Anderlecht

RSC Anderlecht geeft straks in eigen huis Standard partij in de Jupiler Pro League.

Het goede nieuws is alvast dat Zeno Debast in de selectie zit. Of hij ook effectief in het basiselftal staat, is nog niet duidelijk.

Debast moest woensdag stoppen met trainen nadat hij een spierblessure opliep. De schade lijkt echter niet te erg te zijn.

Een tegenvaller is dan weer dat Benito Raman niet in de selectie van paarswit zit. Hij moest door ziekte afhaken voor de Clasico.