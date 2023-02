Opvallend oordeel van Deschacht: "Daarom is hun conditie minder goed"

Olivier Deschacht ziet dat het voetbal tegenwoordig puur om data draait. Een groot verschil met wat hij vroeger meemaakte.

Deschacht is geen liefhebber van alle data in het voetbal. In zijn tijd werd er gewoon getraind met een hartslagmeter. “We gingen een uur lopen en lieten de meter stevig in het rood gaan. Hartslag 180-190. Dan had je goed getraind”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Tegenwoordig gaan voetballers niet meer in het rood omdat het risico op blessures veel te groot geworden is. Deschacht trekt daar een opvallende conclusie uit.

“Wel, daarom is hun conditie volgens mij nu minder goed, maar tijdens een wedstrijd moeten ze wel twaalf kilometer lopen of ze hebben een slechte match gespeeld. Onzin.”