CEO Sports Fredberg niet weg te slaan uit kleedkamer van Anderlecht en hij legt uit waarom

Als een CEO of technisch directeur in de kleedkamer staat is het meestal vijf voor twaalf en weten de spelers dat ze iets te horen zullen krijgen. Bij Anderlecht niet, want daar is het schering en inslag geworden.

Bij ons kan dat misschien wat vreemd klinken, maar Jesper Fredberg - de Deense CEO Sports van Anderlecht - is gewend om zo te werken en is niet van plan om dat te veranderen. "Voor een wedstrijd zit ik altijd in de kleedkamer. Voor mij is dit een project waar heel Anderlecht bij betrokken is", verklaarde hij zondag voor de match. Fredberg is er niet om op de vingers van Brian Riemer te kijken, geeft hij aan. Hij zegt wel dat de club beslist in welke tactiek er gespeeld wordt, maar de coach weet dat. "Wanneer we een nieuwe manier van spelen introduceren, is het cruciaal voor mij dat ik dicht bij de spelers sta." "Ik wil er zo voor zorgen dat ze zich comfortabel voelen en weten dat ze mijn steun hebben."