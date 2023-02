De man die Anderlecht nodig had: "Maar ik word wel niet warm van hem"

Je ziet vooral dat Francis Amuzu profiteert van het beukwerk dat de bonkige aanvaller doet. "Ze hadden zo iemand nodig: een wroeter, een werker die het de verdediging lastig maakt", aldus Dennis van Wijk. "Ik word wel niet zo warm van hem, maar voor Anderlecht is hij nuttig."

De 34-jarige Algerijn houdt wel een paar verdedigers aan de praat. "Het is het soort spits waar je als verdediger 's avonds in je zetel het gevoel van hebt dat je er tegen gespeeld hebt", omschreef Gert Verheyen hem.

Met drie goals in zes matchen is hij alvast goed vertrokken. "Al is hij nog nooit een veelscorer geweest", klonk het ook.

Bij Anderlecht zit hij wel al in de harten, zeker nadat hij gisteren een training van de U9 ging bijwonen.

How can you not love this dude? In the last 24 hours Islam Slimani has:



- scored twice

- silenced the Standard fans

- won a MOTM trophy

- attended U9 training

- conquered our hearts



💜#RSCA pic.twitter.com/6P2PVlrfe5