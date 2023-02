Referee Department slaat mea culpa, maar heeft wel kanttekening: "Dat cijfer is verwaarloosbaar"

De VAR miste afgelopen weekend twee fases die altijd rood hadden moeten zijn. Eerst de fout van Eupen-aanvaller Gassama op doelman Majecki en daarna de elleboog van Buchanan op Orban. VAR-coördinator Christof Dierick zit ermee verveeld.

De nadruk wordt nu op die twee fouten gelegd, terwijl er dit seizoen volgens Dierick nog maar 15 fases verkeerd beoordeeld werden. "Als je kijkt hoeveel VAR-interventies we doen, dan is dat cijfer verwaarloosbaar. Maar ik begrijp dat die gemiste interventies eruit springen", klinkt het bij Sporza.

Het Referee Department streeft naar een zo klein mogelijk getal. Ze geven toe dat de VAR bij beide fases te snel geoordeeld heeft. "Iedereen verwacht dat de foutenmarge nul is, maar jammer genoeg is dat niet mogelijk. We blijven mensen en mensen zullen ook als VAR fouten blijven maken", zegt Dierick bij Sporza.

De refs krijgen na elke speeldag wel feedback en moeten oefeningen maken. "We zien daar een positieve evolutie in. Maar je mag nog zo veel oefenen, het moment dat het ertoe doet, moet het wel juist zijn."