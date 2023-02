STVV-voorzitter verrast: "Hollerbach was héél snel in zijn communicatie om de club te verlaten"

Bernd Hollerbach is volgend seizoen niet langer de coach van STVV. Die knoop was al langer doorgehakt. Maar nu blijkt dat die wél éénzijdig werd gemaakt.

"We hebben nooit gesproken over een verlengd verblijf", verrast voorzitter David Meekers bij TVL Sportcafé. "Ik had hem graag langer gehouden, maar Bernd Hollerbach was héél snel in zijn communicatie om de club te verlaten."

Ondertussen zijn de Kanaries al even bezig met de zoektocht naar een nieuwe coach. Zo werden de namen van Carl Hoefkens en Yannick Ferrera al genoemd. "Het is een must dat de nieuwe coach de Belgische competitie kent."

"We hopen in april een nieuwe coach te hebben", besluit Meekers. "We hebben een lijst met kandidaten gemaakt. Maar die moet nog worden ingekort om binnen acht weken een nieuwe coach te hebben."