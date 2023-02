Tottenham kondigt opvallend partnership aan en verlegt grenzen van stadion

Tottenham heeft vandaag een nieuw partnership aangekondigd. Dat moet de mogelijkheden van het stadion op zijn proef stellen.

Tottenham kondigde een partnership van 15 jaar met de Formule 1 aan. De club speelt sinds april 2019 in het Tottenham Hotspur Stadium en wil de grenzen daarvan verleggen.

Er werd al gebokst, NFL en rugby gespeeld in het stadion en nu komt er onder de zuidvleugel van het stadion ook een baan voor elektrische karts.

“Sinds de bouw van dit stadion is het altijd onze ambitie geweest om te zien hoe ver we de grenzen kunnen verleggen bij het leveren van ervaringen van wereldklasse die het hele jaar door mensen uit de hele wereld zullen aantrekken”, klinkt het bij Tottenham-voorzitter Daniel Levy in een persbericht.