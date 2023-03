🎥 Kompany droomt al van eerste prijs als manager en krijgt vanavond uitgelezen kans

Naast de leidersplaats in The Championship zit Burnley ook nog steeds in de FA Cup. Vanavond spelen ze tegen derdeklasser Fleetwood Town hun achtste finale.

Een uitgelezen kans dus om nog een ronde verder te geraken. En wie weet... "We gaan niet te ver op de zaken vooruit lopen", aldus Vincent Kompany. "Maar ja... de FA Cup is één van de oudste competities. Het is als speler iets speciaals om die trofee in handen te nemen." En Kompany weet waarover hij spreekt. Hij mocht de trofee zelf twee keer omhoog steken als kapitein van Manchester City. #11NEWS | @VincentKompany droomt (voorzichtig) van de FA Cup-trofee! 👀🏆 pic.twitter.com/2LdTXuupSj — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) March 1, 2023





Volg Burnley - Fleetwood Town live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.