De Witte legt uit hoe Gent naar nieuwe investeerders zoekt: "Snel geld uit VS? Ik zou erover nadenken"

Ivan De Witte is (naar eigen zeggen) al twee jaar op zoek naar extra kapitaal voor KAA Gent. Er zijn kandidaten genoeg, maar de blauwhemden hebben een heuse procedure ontwikkeld.

“We zoeken een partij die bij de club past”, aldus Ivan De Witte in Het Laatste Nieuws. “Er was al lang een geldschieter geweest als we niet zo selectief waren geweest. Niet alleen de financiële slagkracht, maar ook de strategie is belangrijk. Hoe wil die investeerder KAA Gent opnieuw terug aan de Belgische top brengen?”

Met andere woorden: snel geld uit pakweg de Verenigde Staten of een andere exotische bestemming is sowieso geen optie? “Ik zou erover nadenken”, aldus het Gentse opperhoofd. “Maar de strategie is belangrijk. Het vraagt een drietal gesprekken om uit te vissen welke visie er precies is bij een investeerder.”

Het DNA en lokale verankering van KAA Gent mogen nooit verloren gaan

“Daarom hebben we een soort scherm geplaatst tussen de club en potentiële geldschieters”, besluit De Witte. “Dat is Tifosy. Die Britse maatschappij moet de nationale en internationale investeringswereld aftasten. Zij moeten de gepaste partijen aanbieden. Het DNA van de club en de lokale verankering mogen nooit verloren gaan.”