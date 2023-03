Fredberg wil al contract opstellen: 'Deze opportuniteit moet volgend seizoen helpen aan de wederopstanding van Anderlecht'

Jesper Fredberg heeft al meteen een knoop door te hakken. Islam Slimani is dan wel geen typische aanvaller voor RSC Anderlecht, maar zijn doelpunten gaan inmiddels Europa rond. Is een nieuw contract reeds in de maak?

Het is simpel: Islam Slimani is aan het einde van het seizoen transfervrij. Met andere woorden: als RSC Anderlecht niet in een prijzenslag wil terechtkomen moet er snel geschakeld worden. Sudpresse weet dat Jesper Fredberg snel rond de onderhandelingstafel wil gaan zitten met Slimani. En dan ondanks het risico van een terugval. Verlengd verblijf, maar... Het speelt in de paars-witte kaarten dat Slimani al heeft aangegeven dat hij langer wil blijven. En dus zal de Algerijn zich moeten schikken naar het snelle Brusselse voorstel.