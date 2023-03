Gent komt met vlijmscherp statement, Buffalo's dreigen zelfs met gerechtelijke stappen

KAA Gent voelt zich weer in de zak gezet door de scheidsrechterlijke beslissingen van afgelopen zondag. De niet-gegeven rode kaart voor Tajon Buchanon noopte hen tot een open brief. Ze gaan ook het Referee Department aanschrijven en verwachten een antwoord.

Hierbij de volledige brief...

De voorbije dagen hebben clubs, fans en media met verbijstering gekeken naar wat zich afspeelde op onze velden. Vele scheidsrechterlijke beslissingen die (niet) genomen werden, leiden tot groot onbegrip en pertinente vragen.

7 maanden geleden deed KAA Gent al een oproep voor een fair en consistent verloop van de competitie. Aanleiding: een veelvoud aan scheidsrechterlijke fouten met grote gevolgen, sportief én financieel. Vandaag is er niets veranderd.

De elleboogstoot van Club Brugge-speler Buchanan was een overduidelijke rode kaart, daar is vriend en vijand het over eens. Hoe kan het dat dit anders beoordeeld werd door de scheidsrechters? Wat bezielde de VAR om niet tussen te komen? En waarom vroeg de scheidsrechter de hulp van de VAR niet toen hij de bebloede lip van Gift Orban zag?

Is dit onkunde of is het onwil? De onbegrijpelijke beslissingen doen ons de vraag luidop stellen. “Ze wéten dat dit rood is”, zegt VAR-coördinator Christophe Dierick over die fase. Toch werd er niet opgetreden. Wat is hier dan aan de hand?

Vijftien fouten? Drie blunders waren in elk geval in het nadeel van KAA Gent

De obligate video van Frank De Bleeckere leert ons niks. Ook de uitleg niet van Christophe Dierick, die zich haast om het aantal foute VAR-beslissingen verwaarloosbaar te noemen. Volgens Dierick waren er tot nu “maar” 15 VAR-fouten.

Drie van die blunders waren alvast flagrant in het nadeel van KAA Gent, met onder meer de niet gefloten strafschoppen op Standard. De niet toegekende rode kaart voor Buchanan kan trouwens niet als zomaar een fout weggezet worden, maar wel als een totaal onbegrijpelijk en onaanvaardbaar optreden van een professional.

Enkele uren na zijn dramatische optreden in Brugge moest videoref Kevin Van Damme al opnieuw optreden als VAR tijdens een andere wedstrijd. Komende zondag is hij gewoon opnieuw actief in de competitie. Rien Vanyzere, afgelopen zondag VAR-assistent in Brugge, mag enkele dagen later ook weer aantreden tijdens een halve finale in de beker.

Dit bewijst des te meer het falen van het management en zelfs van de raad van bestuur van de KBVB. Voor de leiding van de arbitrage - die over onvoldoende kennis van zaken beschikt - lijkt er duidelijk weinig gebeurd. Dat is een (nieuwe) slag in het gezicht van de club en onze stakeholders.

Als KAA Gent de antwoorden niet krijgt, zal het niet nalaten die in rechte af te dwingen

KAA Gent staat niet alleen in deze. Ook andere clubs, voetballiefhebbers en media kunnen dit niet meer aanvaarden. Intussen blinken de voetbalbond en het Referee Department vooral uit in stilzwijgen. Een gebrek aan respect, niet het minst voor de supporters die zich bekocht voelen. Waar zitten zij naar te kijken? Onze fans hebben recht op een correcte en consistente wedstrijdleiding.

Vandaag voelen de clubs zich machteloos. De reviewcommissie bestaat niet meer, scheidsrechters wraken kan niet meer, een klacht heeft weinig kans op slagen. Maar veel erger dan dat is dat de clubs de gevolgschade alleen moeten dragen. Vorig seizoen besliste een camera-debacle over Play-Off 1 en ook dit seizoen zijn de foute beslissingen voor meerdere clubs niet alleen wedstrijd- maar ook competitiebepalend.

Om deze redenen zal KAA Gent het Referee Department aanschrijven over het bovenstaande. Onze club wil transparantie over wat afgelopen zondag in Brugge gebeurd is en zal daarover duidelijke vragen stellen. Wat werd precies gecommuniceerd tussen VAR en scheidsrechter? Hoe legt Kevin Van Damme zélf uit wat niet uit te leggen valt?

Wij zijn benieuwd naar de antwoorden, samen met onze supporters. Als KAA Gent deze antwoorden niet ontvangt, zal het niet nalaten om ze in rechte af te dwingen.