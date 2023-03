KAA Gent verkoopt meer dan alleen de club: "Het is een begrip geworden"

Een tijdje geleden werd duidelijk dat KAA Gent te koop staat. Nu is ook de naam van het stadion zo goed als zeker beschikbaar.

De Ghelamco is de voorbije tien jaar een begrip geworden in het Belgische voetbal. De deal met Paul Gheysens loopt deze zomer echter ten einde.

KAA Gent onderhandelt met de voorzitter van Royal Antwerp FC over een verlenging van het contract, maar daar moeten de nodige centen tegenover staan.

“Tien jaar geleden had Ghelamco nog niet zoveel naamsbekendheid in België, maar inmiddels is het een begrip geworden”, zegt Patrick Lips, commercieel directeur van AA Gent aan Het Nieuwsblad.

“Het voordeel van ons stadion is de ligging: het ligt op het kruispunt van twee autosnelwegen. Ons stadion is als het ware een fenomenaal billboard. Er passeren hier dagelijks 80.000 wagens.”