📷 OFFICIEEL Ex-speler van Genk en Club Brugge tekent op 16 jaar profcontract in Ligue 1

Afgelopen zomer verkaste Lucas Mbamba, de jonge broer van Noah, naar Frankrijk. Nu tekende hij er zijn eerste profcontract.

De 16-jarige verdediger Lucas Mbamba en broer van Noah Mbamba die bij Bayer Leverkusen speelt tekende afgelopen zomer bij Lille. Nu kreeg hij er ook zijn eerste profcontract.

Oorspronkelijk ging hij voor de U17 spelen, maar omdat het zo vlot ging, speelde hij zelfs al bij de National 3. Hij kreeg een contract tot 2025.

“We zijn heel blij dat Lucas zijn eerste profcontract getekend heeft”, zegt voorzitter Olivier Létang. “Hij is één van de jongens in onze opleiding die een groot potentieel hebben en iedereen binnen de club zal dat helpen ontwikkelen, zodat hij op termijn kan aansluiten bij de A-kern. Dit is een nieuwe stap in zijn ontwikkeling.”