Genkse jonkies ondergaan wet van de sterkste tegen troepen Fernando Torres - club blijft héél erg trots in verslag

Het Civitas Metropolitano-stadion van Atletico Madrid. Dat werd uiteindelijk het eindstation van een knappe campagne.

Voor zo'n 20.000 fans mochten de jonkies van Genk het opnemen in en tegen Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League.

De inzet was een stekje in de kwartfinales tegen AC Milan. Zover zou het niet komen, want de troepen van Sébastien Pocognoli ondervonden de wet van de sterkste.

4-1

In een verschroeiende eerste helft maakte Atlético Madrid het verschil onder goedkeurend oog van coach Fernando Torres.

Nino kon er vanop de stip meteen 1-0 van maken, in tien dolle minuten maakten Raihani, Santemaria en Bonar er 4-0 van bij de rust.

Trots

Genk kon met een owngoal nog wel iets terugdoen na de koffie, maar het verloor uiteindelijk zwaar met 4-1. Toch zijn ze in Limburg trots.

"Ondanks wat de uitslag doet vermoeden, werden we verre van weggespeeld. Technisch vernuft, wilskracht, de juiste spirit. Onze jongens hebben het allemaal getoond. Met een opgeheven hoofd verlaten we deze Europese campagne en keren we terug naar Genk", klinkt het op de webstek van De Smurfen.