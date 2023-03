Miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Na Engelse interesse komt nu ook Milan opnieuw op de proppen voor sterkhouder'

Bij Club Brugge zijn er de komende maanden misschien wel een aantal interessante en leuke transfers op komst. Het knettert alvast van de geruchten.

Zo is er opnieuw heel wat interesse in Noa Lang. Leeds United blijft onder meer aandringen voor de Nederlandse winger.

En er zijn nog ploegen uit de Premier League al langer dan vandaag geïnteresseerd in Noa Lang, die zich helemaal aan het herzetten is bij Club Brugge.

Milan

De voorbije maanden is Lang hét lichtpuntje van blauw-zwart, ook de man die het meest het 'No Sweat, no Glory'-principe hanteert.

En dus zijn er nog andere ploegen die hun interesse opnieuw laten blijken. Volgens Sportevai is ook AC Milan opnieuw in de markt voor Lang.

CDK

Zij wilden hem vorig seizoen al, maar konden hem toen niet afsnoepen van Club Brugge - de deal ging uiteindelijk niet door.

Bij Milan zou Lang opnieuw ploeggenoot kunnen worden van Charles De Ketelaere, die afgelopen zomer wél vertrok naar Italië.