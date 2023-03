Parker heeft nieuws over Hendry en Skov Olsen en schept duidelijkheid over Onyedika

Club Brugge had met Jack Hendry, Raphael Onyedika en Andreas Skov Olsen drie belangrijke spelers in de ziekenboeg. Scott Parker kwam met een update.

Op zijn persconferentie als vooruitblik op de wedstrijd tegen KV Oostende van vrijdag kwam trainer Scott Parker met een medische update over de blessures van twee sterkhouders.

Jack Hendry zal er tegen zijn ex-ploeg alvast niet bij zijn. “Hij heeft nog last van een blessure aan zijn quadriceps”, vertelt Parker. “We hadden eigenlijk verwacht dat die blessure erger zou zijn, maar het valt mee. Dit weekend komt echter nog te vroeg.”

Ook over Skov Olsen had Parker wat te vertellen. “Hij herstelt goed van zijn operatie aan de appendix. Maar zoals we al communiceerden kunnen we de komende weken niet op hem rekenen.”

Onyedika was vorige week ziek en zat niet in de wedstrijdselectie tegen KAA Gent. Vrijdag is hij wel weer van de partij.