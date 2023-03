Hein Vanhaezebrouck is nogmaals vlijmscherp: "Dan zit er iets echt niet juist" en "Daarom sprak ik over failliet van de VAR"

Hein Vanhaezebrouck blikte op vrijdagmiddag vooruit naar de match tegen RSC Anderlecht. Maar het VAR-debacle van vorige week was ook nog niet vergeten.

"Als ik spreek over het failliet van de VAR heeft dat in se niets te maken met alle voorgaande beslissingen", aldus Vanhaezebrouck op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met Anderlecht.

"Vroeger moest je ervan uitgaan dat er al eens foute beslissingen werden genomen, onder druk van het publiek bijvoorbeeld. De bezoekers klaagden dan dat het niet correct was, dat was algemeen geweten."

Failliet van de VAR

"De VAR is in het leven geroepen om dat ook een beetje te vermijden. Dat lukte vrij goed tot nu toe. Maar dan komt er een fase ... dat is geen discussie, het is overduidelijk. Als daar de VAR ook nog eens gaat beginnen met onder druk van weet ik veel wat niet gaat tussenkomen."

"Als dan blijkt dat de ref zelf gepolst zou hebben over het bloed, maar dat het toen 'te laat' was. De beslissing was al genomen."

Welke beslissing?

"Welke beslissing? Dan moet er helemaal iets fout zitten. Als het klopt wat Dierick zei, krijg je een tweede kans. Dan pertinent nee zeggen? Dan klopt er iets niet, dan zit er iets niet juist."

"Als we zover gaan, dan heeft dat niets meer te maken met twijfel. Dan moet men nu niet komen zeuren over de betrokken VAR en zijn assistent - die gisteren gewoon grensrechter was in een topmatch in de Beker ..."