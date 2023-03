"Het is voorbestemd" en "Hij heeft alles": Pep Guardiola vol lof en met ferme voorspelling over Vincent Kompany

Vincent Kompany blijft maar indruk maken bij Burnley, ook in de FA Cup. In de kwartfinales mag hij op bezoek bij Manchester City.

Naast de leidersplaats in The Championship zit Burnley ook nog steeds in de FA Cup. Tegen derdeklasser Fleetwood Town werd opnieuw gewonnen.

In de kwartfinales wacht 'zijn' Manchester City. En dus gingen er heel wat vragen richting Pep Guardiola over Kompany op de persconferentie in aanloop naar het duel met Newcastle in de Premier League.

"Vroeg of laat zal hij terugkomen en hier echt zijn. Dat staat in de sterren geschreven", aldus Guardiola over Kompany.

Veel lof

"Wanneer? Dat weet ik niet. Maar het zal gebeuren. Het is gewoon voorbestemd", is de coach van Manchester City heel duidelijk.

En Guardiola was ook vol lof: "Hij heeft alles. Werkethiek, kennis, respect, ervaring, ... Hij heeft het gewoon allemaal."

De kwartfinales voor de volledigheid op een rijtje:

Manchester United - Fulham

Manchester City - Burnley

Sheffield United - Blackburn Rovers

Brighton & Hove Albion - Grimsby Town