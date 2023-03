"Hij ziet er stralend gezond uit": Vanhaezebrouck ziet een paar ferme opstekers, maar tegen Anderlecht wordt het nog een enorme puzzel

Je zou het in het tumult van de monoloog van Hein Vanhaezebrouck haast vergeten, maar er is nog voetbal. Zondag: Gent - Anderlecht.

En als het gaat over een selectie, dan is het voor Hein Vanhaezebrouck nog steeds puzzelen. "Vrijdag stonden we met elf veldspelers op het veld."

"Ik hoop er zaterdag nog een viertal spelers kunnen bijhalen. Veel recupereren zal er niet bij zijn. Alessio Castro-Montes misschien?"

"En misschien zetten we Vadis Odjidja op de bank als hij geen reactie krijgt op de training van vandaag. Hij deed wel wat oefeningen mee deze week met de groep."

"Maar hij kon nog niet alles meedoen, een aantal intensieve vormen gingen nog niet 100%. Hij zal er misschien wel bij zijn, want we hebben niet veel keuzes."

Stralende Tissoudali

De terugkeer van Tissoudali komt steeds dichterbij: "Hij ziet er stralend gezond uit", aldus de oefenmeester van de Buffalo's.

"Hoe dicht hij komt? Dat weet ik niet. Hij deed de training mee, omdat er geen duels inzaten. Volgende week zal hij misschien al een beetje in duel voetballen. Dan zitten we vrij dicht."