Referee Department kaart torenhoog probleem aan: "We kunnen geen refs in het buitenland gaan kopen"

De foutenmarge bij de scheidsrechters moet nog meer omlaag, dat geven ze bij het Referee Department ook toe. De scheidsrechters zelf klagen over de druk, maar een pasklare oplossing hebben ze daar niet voor, zoals blijkt.

"Er zijn dit seizoen al 20 verkeerde key decisions geweest na tussenkomst van de VAR", gaf technisch directeur Bertrand Layec toe. "Dat is te veel, dat aantal moet naar nul."

Maar Layec schetst ook de situatie waarin ze momenteel werken. "In Frankrijk hebben ze 21 professionele refs, in Duitsland 24, in Italië 31... Wij hebben er 16 en daarvan zijn er vier die niet semi-professioneel zijn. Elk weekend zijn er negen wedstrijden in 1A. We hebben meer toprefs nodig om de druk te verlagen."

"Wij krijgen dan ook nog te maken met ziekte, blessures, familiale omstandigheden. Er komen er aan vanuit 1B, maar om die op te leiden tot VAR moeten we hen volgens de regels van IFAB minstens zes maanden opleiding geven. We moeten dus geduldig zijn. We zijn geen clubs, we kunnen geen refs in het buitenland gaan kopen."

We hebben meer budget nodig

Het statuut van onze refs verschilt ook met die in het buitenland. "Vier van onze refs zijn zelfs geen semiprof. Laat me het vergelijken met een coach die 12 van zijn spelers op het A-veld laat trainen en vier andere op een ander veld. Die amateurrefs kunnen op dinsdag niet komen trainen in Tubeke."

Layec vraagt in se eigenlijk om meer middelen. "Om nog beter te worden, zou het goed zijn om nog meer tijd te kunnen doorbrengen met onze refs. Op die manier zouden we nog professioneler kunnen werken. Maar om professioneler te kunnen werken, hebben we ook meer budget nodig.”