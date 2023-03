Brian Riemer zag het eigenlijk niet zitten: "Maar toen wilde ik wel plots T1 worden"

Brian Riemer volgde Felice Mazzu op bij RSC Anderlecht. Een moeilijke opdracht, maar de Deen zag de challenge helemaal zitten.

Anderlecht was lang niet de enige die Riemer een voorstel deed om hoofdtrainer te worden. “Aanvankelijk wilde ik bij Brentford blijven. Ik had aanbiedingen om hoofdcoach te worden in Scandinavië, Oostenrijk en The Championship”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Het feit dat hij bij Burnley veel verantwoordelijkheden van Thomas Frank kreeg en in Londen woonde deed hem altijd besluiten om er te blijven.

“Wie evenwel dieper kijkt, ziet dat Brentford een achterban heeft met voornamelijk zestigplussers”, gaat Riemer verder. Met fans die beleefd klappen, bij winst of verlies. “Tja. Toen Anderlecht daarna belde, een club waar het net als bij Kopenhagen van moeten is, wilde ik plots wel T1 worden.”