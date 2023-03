'Duidelijkheid of Birger Verstraete de bekerfinale mag spelen'

KV Mechelen en Royal Antwerp FC spelen de finale van de Croky Cup. Kan Birger Verstraete daarin aantreden?

Vrijdag werd duidelijk dat KV Mechelen thuisploeg is in de bekerfinale. Zij kiezen dus in welke outfit ze zullen aantreden. Volgende week vrijdag zitten beide finalisten samen met de voetbalbond om details over de verdeling van de tribunes en dergelijke te maken.

Voor Gazet van Antwerpen is het nu al duidelijk dat Birger Verstraete niet zal mogen spelen in de bekerfinale. Hij wordt door KV Mechelen gehuurd van Antwerp, maar ze betalen niet zijn volledige loon. Daardoor mag hij dit weekend in de competitie niet spelen tegen zijn moederclub.

Voor de bekerfinale kan daarvoor normaal een uitzondering gemaakt worden, maar de krant is ervan overtuigd dat KV Mechelen het verschil in loon daarvoor niet zal bijpassen wegens te duur. Verstraete verdient bij The Great Old meer dan 1 miljoen euro.