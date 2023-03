Johan Boskamp laat stevig van zich horen over de scheidsrechters en de VAR

De voorbije weken bereikte het vertrouwen in de scheidsrechters en de VAR in de Jupiler Pro League een absoluut dieptepunt.

Rode kaart of geen rode kaart, dat is de vraag zou Shakespeare geschreven hebben. De VAR maakte er de laatste tijd een aardig potje van. Het donkerrood dat Buchanan niet kreeg voor zijn goed gemikte elleboogstoot aan Orban en het dagdagelijkse geel van Ciranni in de bekermatch. Discussies waar zelfs de verbannen Radja Nainggolan zich in moeide.

Ook analist Johan Boskamp denkt er het zijne van. “Elke week is het wel ergens gezeik. Schaf die VAR toch af. Het respect voor de scheidsrechters is er zeker niet groter op geworden”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Door alle blunders werken ze dat zelf ook niet meteen in de hand. “Voor mij is het simpel: als een VAR die elleboog van Buchanan niet ziet, dan hoort hij niet voor dat scherm te zitten, maar in een verzorgingstehuis.”