Onana verbaast: "Ik heb toen het woord genomen in de kleedkamer van Rode Duivels"

Amadou Onana is één van de rijzende sterren voor de Rode Duivels. Op het WK in Qatar liet hij zich echter al stevig gelden.

Voor de wedstrijd tegen Kroatië vond er binnen de kleedkamer van de Rode Duivels een groepsgesprek plaats. “Ik heb toen het woord genomen”, zegt Onana aan Het Nieuwsblad.

En dat hadden veel Rode Duivels duidelijk niet verwacht van hem. “Er waren er een paar die vreemd opkeken - per slot van rekening ben ik jong. Dat zo iemand speecht, is niet alledaags. Maar dat hield me niet tegen.”

Wat hij toen gezegd heeft wil hij niet kwijt. “In een gekuiste versie kwam het erop neer dat we moesten bougeren. Dat het anders moest. Beter. De anciens hebben me achteraf bedankt.”