Opvallende tussenkomst bij KAA Gent over contractverlenging van Sven Kums

Waar speelt Sven Kums volgend seizoen? Voorlopig is daar nog altijd geen duidelijkheid over.

Sven Kums zou maar wat graag bij KAA Gent blijven, maar de club heeft nog steeds niks laten weten aan de spelers die einde contract zijn in juni.

Volgens zijn vrouw Caroline De Clercq is het de eerste keer dat Sven Kums in deze situatie terechtgekomen is. “De club gaf in oktober aan dat ze zouden samenzitten. Het is intussen maart. Dan denk ik: práát toch eens. Ik vind dat zo vreemd”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.

“Ook al kan je de speler nog geen duidelijkheid geven, zég dat dan. Of als zij willen dat Sven op zoek gaat naar een andere ploeg, laat dat dan weten. Geïrriteerd is Sven niet, teleurgesteld wel. Dit voelt niet respectvol.”