Complete metamorfose voor Anderlecht-speler: "Nu zie je waarom hij voor veel geld verkocht werd"

Hij werd al bestempeld als flop en zelfs afgeschreven voor het hoogste niveau, maar Brian Riemer kreeg Amadou Diawara wel weer aan het voetballen. En hij gaf ook het geheim daarvoor prijs.

Iedereen zag het begin dit seizoen: Diawara was geen meerwaarde voor Anderlecht. Fysiek helemaal niet klaar en fouten makend als een beginneling. De voormalige middenvelder van onder meer Bologna, Napoli en AS Roma kreeg de motor maar niet aan de praat.

"Kijk, het belangrijkste gegeven is dat hij nog altijd een heel goeie voetballer is", aldus Brian Riemer. "We hebben allemaal mensen nodig die ons vertrouwen. Vertrouwen geven brengt zelfvertrouwen mee. Amadou was vergeten hoe goed hij eigenlijk was."

De laatste weken domineert hij als verdedigende middenvelder de tegenstanders. "Toen hij vertrouwen voelde, begon hij te voetballen. Nu zie je waarom hij voor veel geld verkocht werd een paar keer. En hij kan nog veel beter. Binnen een paar maanden ga je nog een betere versie van hem zien."