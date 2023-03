Grootse clash op Jan Breydel in zicht na straffe totaalprestatie Standard: "Club Brugge zit in delicate situatie, maar..."

De grote clash die eraan komt op Jan Breydel mag met rood omcirkeld worden. Club - Standard, met als inzet een plek in de top 4: dat wordt smullen op 12 maart.

Club telt na de resultaten van dit weekend slechts één punt meer dan Standard. Als de Rouches in Brugge gaan winnen, duiken ze de top vier in. "We zijn klaar voor volgende week. We weten dat Club Brugge in een delicate situatie zit, maar het speelt thuis en heeft fantastische spelers. Zij moeten zich herpakken, aan ons om uiterst geconcentreerd te zijn."

Beste match van seizoen

Aan het woord Noah Ohio, met zijn twee assists één van de grote uitblinkers in de thuiszege tegen Westerlo. "Van de eerste tot de laatste minuut hebben we offensief gespeeld en knappe combinaties op de mat gelegd. We hebben onze tegenstander volledig gedomineerd. Ik denk dat het onze beste match van het seizoen was."

Standard maakte indruk met vloeiend voetbal. "Als we kunnen combineren zoals bij het doelpunt van Dønnum, is dat op instinct, maar komt het vooral door het werk op training. Bij het tweede doelpunt heb ik niet opgekeken. Eens in de rechthoek gaf ik meteen de voorzet en William Balikwisha maakte het af. We hebben een déclic gemaakt na de nederlaag tegen Kortrijk. Uit bij Union hebben we veel vertrouwen getankt."